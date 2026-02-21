La muerte de Willie Colón sigue generando muestras de pesar entre figuras de la música latina, particularmente de la salsa. Una de las reacciones más significativas fue la de Rubén Blades, con quien trabajó desde los años 70 y grabó discos emblemáticos como Metiendo Mano (1977), Siembra (1978), Canciones del Solar de los Aburridos (1981), The Last Flight (1982) y Tras la Tormenta (1995).

El cantante panameño utilizó sus redes sociales para compartir un breve mensaje tras el fallecimiento de su colega.

“ Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame ”, se lee en la publicación.

Antes de finalizar su pronunciamiento, Blades adelantó que en los próximos días publicará un texto especial dedicado al artista y a “su vital e importante legado musical”.

Es preciso señalar que, desde comienzos de los años 2000, la relación entre ambos se tornó distante debido a desacuerdos personales que deterioraron su vínculo.

Falleció Willie Colón a los 75 años

La música latina atraviesa un momento de pesar tras confirmarse la muerte de Willie Colón, quien luchaba contra graves complicaciones respiratorias que obligaron a su hospitalización y generaron preocupación entre sus seguidores y colegas del ámbito musical.

La familia del artista confirmó su fallecimiento mediante un comunicado difundido en las redes sociales del Willie Colón, quien tenía 75 años.