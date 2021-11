La cantante Ruby Palomino, participante del reality “El artista del año”, comentó las declaraciones que emitió su compañera de concurso, Yahaira Plascencia, sobre la presentación de su amiga Claudia Serpa, quien también forma parte de dicho certamen.

Como se recuerda, la salsera indicó que “solamente vio una balada” y no “lo que se está pidiendo aquí (que) es baile, canto, todo eso” por parte de Serpa.

“Creo que fue una patinada el comentario de Yahaira (…) cuando dijo que Claudia no bailó en su balada, me quedé sorprendida, no entendí. En una balada se hace desplazamiento, es para conectar e interpretar. Me pareció desatinado su comentario, pero cada una es libre de dar su opinión”, enfatizó.

Asimismo, tras ser consultada sobre los participantes con los que les gustaría enfrentarse, Palomino aseguró que no le “gustaría tener un versus con Claudia” debido a su amistad con ella y que, por el contrario, no tendría inconveniente en un versus con Plascencia.

“A Estrellita y a Yahaira recién las conozco y no tendría ningún problema en enfrentarme a ellas”, destacó.

Por otro lado, la artista también reveló que la lesión que sufrió durante su primera participación en el concurso, el último sábado, se produjo debido a que “bailó sin calentar”.

“Mi coreógrafo me recomendó ir con un fisioterapeuta, nunca había tenido una lesión”, señaló al respecto.