Pese a afrontar una sentencia, la cantante Ruby Palomino parte como una de las favoritas para llegar a la final de “El artista del año”. Para obtener el voto del jurado, la intérprete de “Chola Soy” anunció la estrategia que utilizará en la semifinal.

En una reciente declaración a la producción del programa sabatino, Ruby Palomino contó que esta semana cantará y bailará al rimto de “Bamboleo”, de Celia Cruz, por lo que realizará una coreografía muy difícil para ella.

“Me han puesto una coreografía muy difícil, tendré que bailar y cantar “Bamboleo”, de Celia Cruz, que es una grande de la música cubana. En mi vida pensé moverme de esa manera, es difícil ver a una rockera moviendo el ‘totó’, pero este sábado voy a mover el “totó” como Yahaira (Plasencia). He tenido que aplicar la psicología conmigo misma, porque reconozco que me da vergüenza hacer algunos movimientos”, contó Palomino.

Asimismo, Ruby Palomino confirmó a Daylin Curbelo como su refuerzo para la semifinal del programa. “Es la primera vez que voy a compartir escenario con Daylin, sin embargo, la he escuchado cantar y tiene una voz potente... Estoy feliz de que una cubana me venga a reforzar, sé que vamos a hacer un buen dúo. Es una mujer guapísima, me han puesto un mujerón a mi lado, yo me voy a ver más chiquita de lo que soy (risas)”, señaló.

Por otro lado, Ruby Palomino también se refirió al performance de Yahaira Plasencia y las críticas que viene recibiendo en redes sociales. Según dijo, cantar y bailar al mismo tiempo es complicado y ella lo ha vivido en el programa.

“Cuando la gente dice que Yahaira solo baila, pues para mí, lo que ha demostrado en el programa es increíble, me ha dejado con la boca abierta. Es verdad que su fortaleza es el baile, más que el canto, pero ahora que me tocó hacer una coreografía con piruetas, fue donde me di cuenta de que es bravo el mundo de los bailarines y, en El artista del año, se busca el paquete completo. Por mi lado, reconozco que lo mío es el canto, más que el baile, pero voy a demostrar todo en la pista”, aseguró.

