Ruby Palomino se viene preparando para su participación en el “Festival de Viña del Mar 2024″. Ella compite en la categoría folclor con un festivo y reflexivo carnaval ayacuchano, “Canción para un planeta triste”. Además, habla sobre su participación en el reality, “Chola Soy”, y su próximo show.

¿Cómo piensas sorprender al público de Viña del Mar?

Sorprenderé al público de Viña del Mar con mi fuerza interpretativa, una de mis fortalezas es mi fuerza al interpretar y cantar, y ese será mi “caballito de batalla”.

Es un público muy exigente…

Nunca he ido al festival de Viña, ni como espectadora, pero sé que es un público difícil, muy exigente, el “Monstruo de la Quinta Vergara”, incluso, si no les gustas, te abuchean, pero también sé que te dan la oportunidad, si es que les gusta lo que haces, te dan tu apoyo, y eso ha pasado con mis compañeras peruanas Susan Ochoa y Milena Wharton.

¿Has recibido consejos de ellas?

Susan me ha contado cómo son las cosas en el festival, ella me está ayudando con mi preparación mental, para saber enfrentar el escenario en el momento, y con Milena hemos hablado de la estrategia en redes, todo lo que le ha funcionado. Ellas me han dado consejos increíbles, me están ayudando muchísimo, yo estoy apuntando todo lo que me dicen.

¿Cómo te estás preparando?

Me estoy preparando física y emocionalmente, sigo preparando mi voz, tengo citas con un foniatra y estoy puliendo mi lado interpretativo, quiero llevar la mejor versión de Ruby a Viña del Mar. Mi coreografía es muy bonita, está a cargo de Kervin Valdizán, sé que al público le va a gustar. Y mi vestuario ya lo estoy preparando, está en manos de Adrián Chastre, pronto verán algunos avances en mis redes.

Y también estás a puertas de estrenar un reality de tu vida, ¿cómo te va?

Se llama “Chola Soy”, y con este reality busco que la gente pueda conocerme un poco más, quiero que la gente sepa cómo soy como ser humano, lo difícil que ha sido y que sigue siendo. Todas estas experiencias son lecciones que valen oro. Estoy feliz de que con este reality me conozcan y sepan por qué mi interés por el folclor, por la naturaleza… Este jueves a las 7 de la noche sale el primer capítulo por mi cuenta oficial de YouTube y de Facebook, ¡no se lo pierdan!

¿Qué otros proyectos tienes por ahora?

Este 15 de febrero a las 10 p.m. estaré en Centro de Convenciones Bianca con el show “Unidos rumbo a Viña”. Estoy feliz porque voy a cantarle a mi público “Canción para un planeta triste”, la canción que llevo a Viña y que sé que dejará al Perú en alto.

