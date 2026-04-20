Said Palao regresó del viaje que realizó junto a Alejandra Baigorria, el cual confirmó la reconciliación entre ambos tras el ampay que él protagonizó con unas mujeres en un yate en Argentina.

El chico reality se encontró con las cámaras de ‘Amor y Fuego’, pero evitó dar mayores declaraciones, alegando que no podía pronunciarse por pertenecer a otro canal de televisión. Según Said, sus asuntos los resuelve en privado.

“ Yo ya hablé en su momento, no tengo más que decir; igual agradezco que estén aquí en el aeropuerto. Mil disculpas, no puedo declarar; como digo, agradezco el interés y por las preguntas, pero no puedo declarar. Gracias por haberse dado el tiempo de venir ”, expresó.

Debido a la insistencia de la reportera, Said le dije que aunque el ampay fue público, tiene el derecho de solucionar las cosas en privado.

“ Las cosas que tengo que decir, las digo en privado. Yo ya hablé en su momento, ya di mis declaraciones (...) No entiendo por qué la insistencia. Chicos, las palabras se dan en privado, no en televisión; los problemas se resuelven en privado. Entiendo que ha sido público, pero tengo derecho a la privacidad ”, resaltó.

El programa de Rodrigo González constató que Said Palao utilizó el vehículo de Alejandra Baigorria al llegar al Perú tras su viaje por Europa junto a la ‘Gringa de Gamarra’. A través de la placa, se verificó que la unidad está registrada a nombre de la empresaria.

“ Agradezco el interés y el apoyo que le brindan a mi esposa; eso sí me gusta bastante y solo eso. Ya hacer descargo es innecesario ”, agregó Said debido al apoyo que recibió Alejandra en medio del escándalo.