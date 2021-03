La expareja de Said Palao, Aleska Zambrano, volvió a referirse a la relación del chico reality con Alejandra Baigorria, luego de que la popular ‘Rubia de Gamarra’ saliera en defensa de su pareja asegurando que es “buen padre”.

“No me interesa lo que ella y otras personas digan... Yo ya quiero dejar el tema ahí porque estamos viendo los temas con nuestros abogados y así espero que podamos solucionarlos”, comentó la expareja de Said Palao en declaraciones para el programa ‘Amor y fuego’.

Asimismo, Aleska Zambrano no quiso hacer ningún comentario sobre Alejandra Baigorria ni sobre Macarena Vélez, quien aseguró en sus historias de Instagram que nunca fue la amante, como dejó entrever la expareja de Said Palao.

“Bueno, así son las parejas ¿no? Las parejas tienen que apoyarse (...) No me interesa lo que ella y otras personas digan, ese es el pasado y la verdad es que no me suma en nada, así que yo lo dejo como lo que es, el pasado”, agregó en llamada telefónica con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Como se recuerda, los dimes y diretes entre Aleska Zambrano y Alejandra Baigorria comenzaron luego de que su expareja dejara entrever que el integrante de ‘Esto es Guerra’ no ve con frecuencia a su hija y que cuando se ven siempre está presente la rubia empresaria.

