A través de un comunicado, el canal de streaming Zaca TV informó que Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto no continuarán en el proyecto durante este 2026.

No obstante, el canal les agradeció por su compromiso, les deseó éxitos y pidió al público que continúe apoyándolas de manera individual, pese a que ya no formen parte del proyecto junto a Giacomo y Doménico Benavides.

“ Queremos compartir con ustedes con mucha pena que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa. Esta decisión no ha sido fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo lo que se embarquen ahora en más con el mismo amor de siempre ”, señala el comunicado.

Zaca TV lanza comunicado y genera cientos de reacciones. Anuncian que sí tendrán segunda temporada.

“Desde nuestro lugar, solo tenemos palabras de agradecimiento, cariño y buenos deseos para con ella. Sabemos que ha sido una decisión muy difícil por el gran cariño al proyecto, el trabajo compartido y todo lo que se construyó en conjunto. Desde aquí respetamos la decisión y les mandamos mucho amor”, agregan.

Pese a la salida de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto, el proyecto que Giacomo Benavides desarrolló junto a su madre, María Fernanda Ubierna, tendrá una segunda temporada, aunque por ahora no se ha anunciado cuándo se estrenará.

“‘Somos lo que somos’ se tomará un tiempo, el necesario para reestructurar su segunda temporada y volver con el mismo amor de siempre”, expresaron en dicho pronunciamiento.