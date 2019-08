Salim Vera se pronuncia tras comentario de Leslie Shaw: "Yo no dije nombre, pero ojalá me llamen en 5 años"

Síguenos en Facebook

Luego de que Leslie Shaw dijo a modo de burla que quizás dentro de 5 años lo llamen para cantar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Salim Vera se pronunció sobre el sarcástico comentario que hizo la cantante urbana.

"No entiendo por qué dijo eso, yo no dije nombre, pero ojalá me llamen en cinco años (para cantar en los Juegos Panamericanos), no tengo ningún problema", respondió el rockero en entrevista con Perú 21.

Mira también: Leslie Shaw niega haber usado 'playback' con Luis Fonsi y le responde a Salim Vera (VIDEO)

Asimismo, Salim Vera dejó en claro que jamás mencionó su nombre al hacer su publicación en Facebook sobre cantar sin 'playback', ya que desconoce si lo usó o no en su presentación con Luis Fonsi.

Finalmente, el cantante de rock descartó hacer algún dueto con Leslie Shaw. "No creo que tenga que cantar con Leslie Shaw, no tiene nada que ver con mi género", sentenció Salim Vera que anunció un nuevo disco para el 2020.