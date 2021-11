Brunella Torpoco sufre atentado cerca a su domicilio en el distrito de La Perla, Callao. La salsera se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” y dio detalles de los momentos de terror que vivió.

“En realidad yo no he recibido algún tipo de advertencia o amenaza. Esa vez vi un carro que me estuvo persiguiendo cuando regresaba de trabajar de madrugada, pero para despistarlos me di muchas vueltas y lo dejé pasar”, fueron las primeras declaraciones de la intérprete para el programa de Magaly Medina.

“Y ahora, justo hoy, me iba a una reunión a cantar y estaba saliendo de mi casa (la cochera) y vi una moto que estaba estacionada un buen rato ahí (fuera de su hogar)”, agregó Torpoco muy nerviosa.

Brunella Torpoco: ¿Cómo se encuentra la salsera tras atentado?

La intérprete de salsa se encuentra bien de salud ante este atentado. Según explicó Brunella, la persona que disparó se encontraba en una moto y disparó cuando ella se disponía a salir de la cochera de su hogar.

“La moto disparó cinco balas al aire y dos contra mi carro”, contó Torpoco con la voz entrecortada.

Qué está pasando, ella es solo una joven de 22 años... Dicen los testigos que siete balas y que ella estaba casi en la puerta de su casa

Ante esta situación, Mediana expresó su preocupación por la delincuencia que vive el país: “Ninguna bala la tocó, creo que solo ha sido un susto. De repente ha sido alguien que la quiere amenazar”.

“Qué está pasando, ella es solo una joven de 22 años... Dicen los testigos que siete balas y que ella estaba casi en la puerta de su casa”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Huacho: Joven universitaria muere y otras cinco personas resultan heridas durante balacera

Una joven de 21 años y otras cinco personas resultaron heridas luego de una balacera originada en la discoteca conocida como Paraíso VIP, ubicado en el distrito de Santa María, provincia de Huaura. (Fuente: América TV)