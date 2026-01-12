Durante una entrevista reciente, Salvador del Solar habló con franqueza sobre su relación con Ana María Orozco y aseguró estar muy contento de haber encontrado a alguien con quien coincide en muchos aspectos.

Ambos actores, con destacadas trayectorias en el cine, el teatro y la televisión latinoamericana, decidieron desde el inicio mantener su relación con bajo perfil.

Su aparición juntos y demostrando afecto tomó por sorpresa, ya que hasta ese momento ambos habían mantenido su vida privada lejos de los reflectores.

Durante su participación en el programa de Juanpis González, Salvador del Solar habló sobre su relación con Ana María Orozco y dejó ver lo satisfecho que se siente con esta etapa de su vida.

“ Estoy muy feliz, muy agradecido, muy enamorado, es la verdad ”, confesó Del Solar mientras sonreía.

Cabe recordar que la pareja se conoció en 2016, aunque su vínculo se afianzó durante la pandemia. En la actualidad, ambos se refieren al otro con admiración, y Salvador del Solar incluso ha resaltado que encontró en Ana María Orozco a una persona maravillosa.