Tras su paso por Perú, Sam Smith compartió en redes sociales diversas imágenes de los lugares que visitó y las acompañó con un emotivo mensaje, luego de recorrer distintos puntos del país.

El artista visitó destinos emblemáticos como el Amazonas, Cusco y Machu Picchu, evidenciando que su estadía en territorio peruano fue una experiencia memorable. Las publicaciones generaron rápidamente miles de reacciones y comentarios.

Mediante su cuenta de Instagram, Sam Smith publicó un emotivo mensaje en el que expresó la felicidad que le dejó su estadía en Perú durante las últimas dos semanas, periodo en el que recorrió diversos rincones del país.

“ He tenido el privilegio de explorar parte de la belleza que tu país guarda con tanto amor. Ha sido uno de los mayores honores de mi vida ser testigo de tu naturaleza impresionante, pero aún más que eso, sentir la calidez y la bondad con la que tantas personas hermosas me recibieron en el camino ”, escribió el británico.

Asimismo, Sam Smith difundió varias fotografías de los lugares que visitó en Perú, en las que reflejó su entusiasmo y alegría por los paisajes y la fauna que pudo conocer.

“ Desde conocer a mi primer perezoso en libertad, hasta subir a Machu Picchu, nadar a solo dos metros de un delfín rosado… beber innumerables tazas de té de muña y mi momento favorito de todos: sentarme en las islas flotantes del lago Titicaca “, agregó.