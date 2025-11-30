La noche del 25 de noviembre empezó con una certeza difícil de explicar: Lima no sería la misma después de ver a Dua Lipa subir por primera vez a un escenario peruano. Desde temprano, el Estadio San Marcos brillaba como un imán para miles de fanáticos que habían esperado años por este encuentro.

No era solo un concierto: era la concreción de una fantasía colectiva, un debut largamente postergado que cargaba la emoción acumulada de toda una generación. Cuando las luces se apagaron, el estadio rugió como si quisiera empujar a la artista al escenario con el grito. Y así apareció Dua Lipa: segura, magnética, dueña de ese caminar que mezcla elegancia con poder. Arrancó con una secuencia fulminante que recordó de inmediato por qué su reinado pop no es casualidad: beats precisos, una banda en modo engranaje perfecto y un cuerpo de bailarines que parecía respirar al mismo tiempo.

La británica no vino solo a cantar; vino a demostrar que domina la puesta en escena como una arquitecta del movimiento. En cada gesto había una intención y en cada silencio, una lectura del pulso del público. Lima la recibió con un coro unánime que por momentos superó la potencia del sistema de sonido. Y Dua —con esa sonrisa que mezcla sorpresa y gratitud— devolvió el gesto agradeciendo en español, conectando, bajando el escenario para rozar manos, dejando claro que este debut tenía algo especial incluso para ella.

Pero nada preparó al recinto para el momento más inesperado (y más emocionante) de la noche: la aparición de Mauricio Mesones, quien fue invitado para cantar “Cariñito” con la artista. El público pasó de la incredulidad al delirio en cuestión de segundos. Mesones entró con esa energía festiva que lo caracteriza, y Dua Lipa, visiblemente entusiasmada, se sumó al clásico peruano sin titubear. Era un cruce improbable —el pop global encontrándose con la cumbia peruana— y sin embargo, totalmente natural en ese instante.

Miles de personas bailaron como si el Estadio San Marcos se hubiese convertido, por tres minutos, en la pista más grande del país. Era nuestro sonido, nuestra tradición, abrazada por una de las artistas más influyentes del planeta. Un gesto pequeño en duración, pero gigantesco en simbolismo. Y Mauricio Mesones supo capitalizar ese momento para levantar aún más la energía del público.

Después del interludio cumbiero, el show retomó su estructura original, pero ya nada era exactamente igual: el vínculo estaba sellado. Dua Lipa sabía que Lima la había adoptado, y Lima sabía que ella había respondido el gesto con respeto y fiesta. Temas como “Don’t Start Now”, “Physical” y “Training Season” sonaron como himnos compartidos; el estadio vibraba, coreaba y saltaba como si cada canción hubiese sido escrita para esa noche.

El final llegó con fuegos artificiales, confeti plateado cayendo como nieve pop y un agradecimiento prolongado de la artista, quien prometió volver. Quizá esa sea la frase más repetida en los conciertos, pero esta vez sonó honesta, casi urgente.

Cuando las luces se encendieron y la multitud comenzó a dispersarse, quedaba una sensación difícil de explicar: la certeza de haber sido parte de un acontecimiento. Dua Lipa no solo dio un concierto impecable; abrió una puerta que durante años los fans locales habían tocado con paciencia.

La gente empezó a salir lentamente, todavía comentando el momento en que Lima entera cantó “Cariñito” junto a una de las artistas más importantes del pop actual. Era el tipo de recuerdo que se guarda sin necesidad de registrarlo en el celular, de esos que se cuentan años después con una sonrisa.





SETLIST

Act I

Training Season End of an Era Break My Heart One Kiss

Act II

Whatcha Doing Levitating These Walls Cariñito (con Mauricio Mesones) Maria

Act III

Let’s Get Physical (Workout) Physical Electricity Hallucinate Illusion

Act IV

Falling Forever Intro Falling Forever Happy for You Love Again Anything for Love Be the One

Encore:

New Rules Don’t Start Now Houdini