Lima volvió a encenderse por el rugido de Airbag que regresó a Lima el pasado 22 de noviembre con un concierto que no solo colgó el cartel de “sold out”, sino que dejó claro que su relación con el público peruano es una historia que se sigue escribiendo a puro grito, distorsión y emoción.

Desde afuera, el ambiente ya anunciaba algo grande. Había quienes llegaban con camisetas estampadas, otros con carteles improvisados y varios con esa sonrisa tímida de quien sabe que está a punto de ver algo que lleva tiempo esperando.

Pasadas las 9:00 p.m., cuando las luces del escenario se apagaron de golpe, un rugido colectivo atravesó la Costa Verde. Y entonces, sin mayor preámbulo, Airbag apareció.

Los hermanos Sardelli entraron con la intensidad que los caracteriza: guitarras al frente, energía desbordada y una entrega que se mantuvo intacta durante todo el espectáculo. Desde los primeros acordes, la conexión con el público fue inmediata. La banda podía tocar cualquier tema y el público respondía perfectamente.

Pero el momento de quiebre llegó a mitad del concierto, cuando Patricio Sardelli tomó el micrófono y, con un gesto que se sintió tan espontáneo como respetuoso, empezó a cantar “Contigo Perú”. Al principio, hubo un segundo de silencio incrédulo. Después, un estallido.

A lo largo de casi tres horas, Airbag repasó su discografía con una contundencia que dejó claro por qué su nombre se mantiene vigente en la región. Hubo momentos de puro rock, con riffs que hacían temblar el piso, y momentos de pausas sensibles donde el público cantó con una fuerza que incluso sorprendió a la banda. En más de una ocasión, los Sardelli dejaron de cantar para escuchar cómo miles completaban los versos en unísono, como si las canciones ya no les pertenecieran a ellos, sino a la multitud.

El público —protagonista incuestionable de la noche— se mantuvo encendido de principio a fin. En las primeras filas había lágrimas durante las baladas y explosiones de euforia en los temas más potentes. Más atrás, la energía se vivía de forma más expansiva: grupos de amigos enlazados, parejas abrazándose durante los solos, desconocidos cantando al lado de desconocidos como si fueran compañeros de una misma travesía emocional.

Hacia el final, cuando la banda preparaba la despedida, la multitud no aflojó. Si algo caracteriza a los fans peruanos de Airbag es su intensidad; y la banda lo sabe. Los últimos temas fueron cantados con tal fuerza que la Costa Verde entera pareció unirse al coro. Cuando llegó el cierre, lejos de apagarse, la energía se quedó suspendida en el aire. Muchos permanecieron en el lugar unos minutos más, respirando el eco de lo vivido, como queriendo prolongar el momento antes de regresar a la rutina.

Airbag, por su parte, mostró una vez más que su vínculo con Lima no es casual ni pasajero. Es una relación que se sostiene en la reciprocidad: la banda entrega una potencia escénica implacable y el público devuelve un fervor que pocos lugares pueden igualar.

La noche del 22 de noviembre no fue solo un concierto. Fue una celebración generacional, un rito colectivo y una prueba contundente de que, cuando una banda y su público se encuentran en el momento exacto, el rock puede todavía mover algo profundo, íntimo y esencial en todos los que están ahí.





SETLIST

Jinetes cromados Anarquía en Buenos Aires Perdido Vivamos el momento Noches de insomnio No confíes en tu suerte Pensamientos Por eso nadie recordará tu nombre Extrañas intenciones Corazón lunático Nunca lo olvides Huracán Ganas de verte Diez días después Verte de cerca El hombre puerco Motor enfermo (Frankenstein) Irme lejos Cae el sol

Encore:

Cuchillos guantanamera Bajos instintos Yesterday Contigo Perú Cicatrices Apocalipsis confort

Encore 2:

Gran encuentro / Have You Ever Seen the Rain? / Noches de abril / Culpables Por mil noches Colombiana Is This Love (Cover) Como un diamante Kalashnikov Solo aquí