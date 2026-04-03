Pamela López y Samahara Lobatón protagonizaron nuevamente un tenso momento en el programa ‘La Granja VIP’. El incidente ocurrió durante una dinámica en la que los participantes debían colocarse carteles que reflejaban cómo se percibían a sí mismos.

Pamela eligió un cartel en el que calificaba a Samahara como “agresiva” y la acusó de haber incurrido en agresión verbal. “ Es un reality, sin embargo considero, que he sido víctima de agresión y la agresión no se justifica por ningún motivo, ni la agresión física ni la agresión verbal ”, sostuvo la trujillana.

Ante la consulta de Flor Ortola sobre su actitud y si se consideraba una persona agresiva, Samahara fue tajante: “ No tengo nada que decir, imagínate si me voy a pelear con señoras ”.

La intervención de Melissa Klug no tardó en llegar: “ Hijita, acuérdate de lo que te enseñé: con las personas mayores no se pelea ”.

Asimismo, Ortola insistió en que la hija de Melissa Klug profundice en su postura; sin embargo, ella reafirmó su posición con firmeza. “ Imagínate, no tengo nada que decirle... Creo que todo el Perú ve lo doble cara, mentirosa, lo falsa, o sea ya para qué voy a desgastarme, todo el Perú ya lo está viendo, no necesito hablar... es más, con personas adultas no discuto, discuto con gente de mi edad y yo con ella nunca me he metido ”, indicó la influencer.

La participante explicó que la reacción de Pamela López responde a la defensa de su pareja. “ Es por defender a su chibolo ”, indicó, aclarando que no busca un enfrentamiento directo, sino marcar distancia frente a acusaciones que considera infundadas.

Por su parte, Pamela López lanzó una fuerte indirecta contra Melissa Klug mientras defendía su accionar.