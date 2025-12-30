Samahara Lobatón le recordó a Yahaira Plasencia que se había interpuesto en la relación entre su madre, Melissa Klug, y Jefferson Farfán.

“ A mí no me cae ni Yahaira, ni su hermana Silvana y menos después de todo lo que está pasando, tú no te puedes burlar del dolor de otra persona porque Dios castiga ”, manifestó la influencer.

“ Y mucho menos del dolor de una familia, porque ella (Yahaira) muy feliz y campante salió a lucir al papá de mis hermanos, sabiendo que había roto una relación, una familia, porque ya estaban mis hermanos ”, agregó.