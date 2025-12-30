Samahara Lobatón le recordó a Yahaira Plasencia que se había interpuesto en la relación entre su madre, Melissa Klug, y Jefferson Farfán.
“A mí no me cae ni Yahaira, ni su hermana Silvana y menos después de todo lo que está pasando, tú no te puedes burlar del dolor de otra persona porque Dios castiga”, manifestó la influencer.
“Y mucho menos del dolor de una familia, porque ella (Yahaira) muy feliz y campante salió a lucir al papá de mis hermanos, sabiendo que había roto una relación, una familia, porque ya estaban mis hermanos”, agregó.
“Como las dos me llegan, vamos a hablar las cosas como son. Tú puedes hacer lo que se te venga en gana, pero no puedes disfrutar de romper una familia, las lágrimas de una mujer se pagan caro”, manifestó la hija de la popular “Blanca de Chucuito” durante un live.