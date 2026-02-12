Samahara Lobatón no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la salud de su último hijo, quien se encuentra hace días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Cabe recordar que el pasado 6 de febrero la influencer dio a conocer que su bebé, Asael, se encuentra delicado de salud, por lo que atraviesa un momento difícil.

“ Desde lo más privado de mi vida y mi corazón quiero comentar esto con todos ustedes, Asael esta delicado en UCI, esto está siendo muy fuerte para mí y mi familia. Dios es grande y bueno, yo sé que él levantará a Asael de esa cama ”, escribió a través de sus historias de Instagram.

Este jueves, la hija de Melissa Klug acudió al programa ‘Arriba Mi Gente’ y, entre lágrimas, señaló que su bebé continúa muy delicado de salud, pues nació prematuro y permanece en UCI tras haberse contagiado de gripe por su hermana.

“Por más que yo haga una burbuja en mi casa los gérmenes salen, mi hijita chiquita lo contagió de gripe, es un bebé prematuro y no tiene defensas como las que debería tener, nació mucho antes de tiempo y eso también le juega en contra. Tiene bronquiolitis y tiene neumonía severa y está entubado en UCI, porque no puede respirar por sí solo ”, sostuvo Samahara con la voz quebrada.

En ese sentido, la influencer reveló que en los últimos días ha atravesado un desgaste físico y emocional, debido a que debe equilibrar sus responsabilidades y el cuidado de sus dos hijas, mientras su hijo continúa internado en la clínica.

“Para mí es difícil no dormir en las madrugadas, levantarme todos los días, llevar a mis hijas al colegio, venir a trabajar, seguir con mi vida, pero estoy parada y sigo adelante por ellos tres”, añadió.

Además, Samahara Lobatón conmovió a los televidentes al pedirles que oren por el pequeño Asael, con la esperanza de que pronto pueda dejar el respirador al que actualmente está conectado.