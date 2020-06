Samahara Lobatón estuvo enlazada en una entrevista con Magaly Medina y habló de la relación que mantiene con su madre Melissa Klug, con quien hace unos meses se vio enfrentada debido a sus diferencias en torno a Jefferson Farfán.

“Definitivamente mi mamá, pese a todas las diferencias que hayamos tenido, es para mí una gran mujer, siempre he dicho que ella es digna de admirar. Ella tenía 19 años y ya tenía tres hijas, o sea ella nunca le tuvo miedo a la vida y es algo que yo admiro mucho de ella”, dijo la exintegrante de ‘Combate’.

Samahara Lobatón sobre Melissa Klug: "Es para mí una gran mujer” (Video: ATV)

Asimismo, Samahara Lobatón resaltó que la popular ‘Blanca de Chucuito’ siempre se ha preocupado por el bienestar de su entorno y eso es algo que admira de ella.

“Es una persona muy solidaria, ella siempre piensa en el bienestar de todos. Así no sea su familia, sea su amigo, ella siempre quiere que todos a su alrededor estén bien. Entonces es algo que siempre voy a admirar de ella”, agregó la segunda hija de Melissa Klug.

Sin embargo, Samahara Lobatón aún no ha limado del todo las asperezas con su madre, puesto que reveló que sigue sin hablar con ella en persona.

“La saludé por el Día de la madre, hablé con ella por WhatsApp, (por mensaje) de todo un poco. No la he podido ver ni he podido ver a mi abuela, ni a mi bisabuela ni a mis hermanas por el momento. Porque sigue la coyuntura y yo tengo que intentar exponerme lo menos posible”, explicó la joven que se convertirá en madre a sus 18 años.

