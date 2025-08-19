Las repercusiones no se hicieron esperar. Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, sorprendió al público tras sentarse en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, donde respondió sin filtros sobre su vida personal, familiar y sentimental. Sus declaraciones no solo acapararon titulares y comentarios en redes sociales, sino que ahora también han traído consecuencias más serias: la influencer asegura estar recibiendo amenazas.

Durante la emisión del programa, Lobatón incomodó a varios con sus revelaciones y, según confesó, algunas personas “se sintieron aludidas” por lo dicho. Horas después, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un comunicado donde explicó que sus afirmaciones no fueron hechas para generar escándalo, sino que cuentan con respaldo.

“Cada una de mis afirmaciones se encuentra debidamente sustentada con audios, videos, capturas de WhatsApp y testimonios de personas cercanas”, sostuvo la joven. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la advertencia que lanzó: “He venido recibiendo amenazas provenientes de algunos de los aludidos en mis declaraciones, situación que rechazo categóricamente”.

La noticia se viralizó rápidamente, generando preocupación entre sus seguidores, quienes le expresaron mensajes de apoyo. Samahara también fue clara al señalar que, si la situación escala, pondrá a disposición de las autoridades todas las pruebas que posee a través de su abogado.

En ese sentido, recalcó que no dará un paso atrás frente a los intentos de amedrentamiento: “Estoy dispuesta a defender mi verdad y a recurrir a las instancias correspondientes”.

De esta manera, Samahara Lobatón reafirma que enfrentará con firmeza las repercusiones de sus confesiones en ‘El valor de la verdad’, mientras el mundo del espectáculo sigue pendiente de sus próximos movimientos.