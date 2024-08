Samahara Lobatón decidió borrar sus cuentas de redes sociales luego de que Pamela López revelara que su madre, Melissa Klug, habría tenido un presunto amorío con Christian Cueva. Al parecer, la figura pública prefiere mantenerse al margen de los escándalos de su familia.

Asimismo, se especula que la influencer decidió alejarse de las redes sociales para llevar en calma su segundo embarazo, producto de su exrelación con Bryan Torres.

“Estoy llevando mi embarazo tranquila, lejos de las cámaras y de todos los escándalos, y así quiero que siga. Los primeros meses han sido difíciles, así que estoy manteniendo mi posición”, sostuvo en ‘América Hoy’.

Samahara Lobatón elimina sus redes sociales | Foto: Instagram

Pamela López revela que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug

Pamela López brindó en exclusiva una entrevista a Magaly Medina, donde le reveló que le encontró mensajes de texto subidos de tono entre Christian Cueva y Melissa Klug.

Cabe mencionar que esta infidelidad sucedió en 2018, cuando Melissa Klug mantenía un compromiso sentimental con el bailarín Ítalo Valcárcel.

“Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella”, expresó Pamela López.

“Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo ‘que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto’”, mencionó en entrevista.