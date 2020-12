Desde que se convirtió en madre por primera vez, la exchica reality Samahara Lobatón no ha dejado de compartir cada nueva experiencia de esta etapa con su casi millón de seguidores en las redes sociales.

Esta vez, la joven hija de Melissa Klug contó que poco a poco su hija se va acostumbrando a una rutina de sueño, pero que todo fue un poco difícil al inicio.

“Admiro mucho a Xianna, tiene dos meses recién cumplidos y sigue su rutina de noche muy bien. No lo voy a negar, tuvimos dos semanas que fueron un poco difíciles porque no quería dormir (no dormía y solo jugaba o lloraba y dormía de cansancio)”, escribió Samahara Lobatón a través de sus historias de Instagram.

“Ahora me extraigo y le doy un biberón de mi leche terminando su baño para asegurarme que está llena. Ahora con un poco de paciencia ella está logrando su rutina súper bien”, agregó la también influencer.

Además, Samahara Lobatón continúa mostrando su proceso de recuperación del peso que tenía antes de salir embarazada.

En una reciente historia de Instagram, la exchica reality mostró la figura que ha logrado a solo dos meses de haber dado a luz a su pequeña hija.

