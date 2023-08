Samahara Lobatón arremetió contra su padre Abel Lobatón, asegurando que no es un hombre sincero y que solo la contacta cuando quiere pedirle algo o algún favor.

“Solo me llama cuando está en vivo o quiere algo, no me pregunta por su nieta” , comenzó diciendo en la última edición de “América Hoy”, dejando en shock a Janet Barboza, Ethel Pozo y Giselo.

Por otra parte, la hija de Melissa Klug también aprovechó la oportunidad para aconsejar a todas las mujeres que se relacionan con su padre y les dijo que no sean tan confiadas.

“A las mujeres, a mi papá no le crean, él es lo peor, no es sincero. Es la verdad, él es el hombre más mentiroso que he conocido... Mujeres no le crean, no le crean. Ese hombre de verdad es el rey de las mentiras”, agregó.

Pese a las fuertes declaraciones, Samahara Lobatón aseguró que mantiene una buena relación con su padre, pero sabe cuáles son perfectamente sus defectos. “Yo amo a mi papá, me mato de risa con él, pero ya mucha mentira”, finalizó diciendo.

