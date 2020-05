La pareja de Samahara Lobatón, Youna, también compartió la ecografía de su bebé a través de las redes sociales y envió un emotivo mensaje sobre la nueva etapa que le ha tocado vivir ahora que se convertirán en padres por primera vez.

“No dejo de pensar en el futuro con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo, el miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más”, escribió el novio de la segunda hija de Melissa Klug en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el joven que convive desde hace un año con Samahara Lobatón pidió a Dios las fuerzas necesarias para poder criar a su bebé.

“Solo espero que Dios me dé fuerzas para no soltarte nunca y sabiduría necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo mi amor”, agregó en su publicación que ya cuenta con más de 11 mil ‘Me gusta’.

¿Cuándo nacerá su hijo?

Cabe mencionar que Samahara Lobatón contó en sus historias de Instagram que el nacimiento de su primogénito está programado para la primera semana de noviembre.

"Está programada para la primera semana de noviembre. A estas alturas de la vida ya tengo cuatro meses y una semana y ya es como que estamos en otra etapa de lo que pasó al comienzo que estábamos asimilando la noticia para ambos”, sostuvo la exchica reality.

VIDEO RECOMENDADO

Samahara Lobatón revela cómo se enteró de su embarazo

Samahara Lobatón revela cómo se enteró de su embarazo. (Video: Instagram)