Tras haber hecho público en las redes sociales que se encuentra en la 'dulce espera’ por primera vez, Samahara Lobatón grabó una serie de videos en los que explicó detalladamente a sus seguidores a qué se debió que quedara embarazada -pese a que siempre dijo que se cuidaba- y cuándo se enteró de su estado de gestación.

“Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, responsabilidad de mi parte”, contó la exchica reality en sus historias de Instagram.

Samahara Lobatón revela cómo se enteró de su embarazo. (Video: Instagram)

“Se supone que para el mes de febrero como no me cuidé, salí embarazada. Yo viajé, me fui de paseo, me fui de viaje a Punta Cana, estaba embarazada y no lo sabía. Hacía mi vida normal y me enteré mucho mucho tiempo después. Me enteré casi cuando ya tenía ocho semanas”, señaló Samahara Lobatón aclarando que siguió con su vida con normalidad sin saber que estaba embarazada.

Asimismo, la segunda hija de Melissa Klug dijo que ante la ausencia de su periodo menstrual, le recomendaron hacerse la prueba de embarazo solo para descartar, pero grande fue su sorpresa al ver en la ecografía a su bebé.

“Me enteré porque obviamente no me venía la regla, pero como soy irregular tampoco estaba tan asustada. Entonces fui al ginecólogo y me dijo que había que hacer una prueba solo para descartar porque seguramente era que mi cuerpo estaba regulándose. (...) De frente fui y me hice una ecografía y ahí estaba. Tenía latidos, ya estaba formadito”, agregó la joven confirmando que el bebé es fruto de su relación con su novio Youna, con quien convive desde hace un año.

