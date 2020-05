Samahara Lobatón grabó varios videos en su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores cómo ha sido todo el proceso desde que se enteró que está embarazada producto de su relación con su novio Youna, con quien convive hace un año.

“Yo estaba súper asustada porque a mí me dieron la ecografía, yo había escuchado los latidos, ya estaba nerviosa y llegué a mi casa y se la mostré a Youna. Fue como que no sabía ni qué decirle, ni él qué decirme a mí, estábamos asustados, no sabíamos cómo reaccionar”, dijo la segunda hija de Melissa Klug en sus historias.

Samahara Lobatón revela cómo se enteró de su embarazo. (Video: Instagram)

“Hablando entre los dos tomamos la decisión de tener a bebé, porque todavía no vamos a decir el sexo. Tuvimos la decisión de tener a bebé, igual es una responsabilidad muy grande que se nos viene", agregó en su relato la exintegrante de ‘Combate’.

Por otro lado, Samahara Lobatón reveló para cuándo está planificado el nacimiento de su bebé y aseguró que actualmente ya asimiló la noticia junto a su pareja, pese a que ambos son muy jóvenes.

"Está programada para la primera semana de noviembre. A estas alturas de la vida ya tengo cuatro meses y una semana y ya es como que estamos en otra etapa de lo que pasó al comienzo que estábamos asimilando la noticia para ambos”, sostuvo la exchica reality.

Samahara Lobatón anuncia su embarazo

Samahara Lobatón, la hija mayor de Melissa Klug y Abel Lobatón, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra embarazada. La exintegrante de ‘Combate’ contó que ya tiene 17 semanas de gestación.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo. Me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro alrededor esté súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro!”, escribió la exchica reality en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

