Samahara Lobatón preocupó a sus seguidores en las redes sociales al contar que vivió una semana terrible, debido a que su pequeña hija presentó ciertos problemas de salud.

A través de sus historias de Instagram, la joven hija de Melissa Klug contó las complicaciones que presentó su hija durante los últimos días.

“Apenas comenzó el cambio de clima, mi hija comenzó a presentar problemas respiratorios desde hace dos semanas y media. Tenía como rinitis y se le cerraba el pecho y no entendíamos por qué. También comenzó a presentar un tipo de sarpullido en el pecho. La tratamos con un tipo de crema, pero en lugar de mejorar empeoró”, narró la exchica reality.

Samahara Lobatón revela que su hija tuvo problemas respiratorios

Asimismo, Samahara Lobatón contó que después de pasar por varios especialistas, confirmaron que su hija padecía de dermatitis atópica.

“Ya teníamos la sospecha de que tenía dermatitis desde que nació, porque es hereditario, y yo lo tengo desde muy niña. La doctora me explicó que existe la atopía y dentro de ella está el asma, la rinitis y la dermatitis atópica... En este caso mi hija sufre las tres”, explicó Samahara Lobatón.

Finalmente, la exintegrante de ‘Combate’ aseguró que ya está mucho más tranquila pues sabe el tratamiento que su hija debe seguir.

“Estoy mucho más tranquila, ya me recetaron lo que le tengo que dar. (...) No saben el alivio que siento, no saben la semana terrible que he tenido. Normalmente no me gusta contar cuando mi hija está enferma, pero hoy me siento aliviada”, sentenció.