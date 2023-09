En el último episodio de ‘Magaly TV: La Firme’, Samahara Lobatón le contó a Vanessa López que no gastó 40 mil soles en el cumpleaños de su hija.

Según la influencer, todo lo que tuvo en la fiesta de su pequeña fue con canje y por ello debe seguir facturando para no seguir gastando.

“ Yo nada, mientras más canjes pueda sacar este año mejor, no estoy para gastar en tanta hueva** ”, manifestó, luego de ello indicó la verdadera cifra que gastó. “ No, el año pasado, te juro que me gasté solamente 4 mil soles, en dulces, porque me dieron local, decoración, carritos, snacsk, todo, torta, todo ”, expresó la hija de Melissa Klug.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug manifestó en un programa de TV que gastó 40 mil soles en la fiesta de su hija con Youna, y por ese motivo, no tendría problemas en comprar zapatillas originales.

Luego, recibió críticas en redes sociales y publicó una ‘storie’ en Instagram aclarando que la celebración de su pequeña no fue con canje.

“Haber un ratito, ridícula no, para nada. Si tuvieras las posibilidades, también lo harías, pero algo que no les queda claro es que yo trabajé y ahorré junto con Youna para darle el año que se merecía Xianna, así como lo estamos haciendo para este cumpleaños. No hubo canje en ese cumpleaños, trabajé mucho para que osen en decir que fue canje”, enfatizó en ese entonces.

