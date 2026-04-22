Samahara Lobatón manifestó el último domingo 19 de abril l su intención de dejar el reality ‘La Granja VIP’. La influencer indicó que desea volver a estar junto a sus hijos.

En diálogo con ‘Cri Cri’, la hija de Melissa Klug expresó su cansancio por permanecer encerrada por el premio de 100 mil soles, asegurando que puede generar ese dinero tanto dentro como fuera del programa.

“ Ya me quiero ir a mi casa, arrepentida de no estar allá. Ya me quiero largar ya. La plata la hago aquí o afuera, ya no quiero ”, expresó.

Asimismo, señaló que sus tres hijos pequeños están al cuidado de su hermana menor: “ Qué ch** hago aquí encerrada, mis hijos en Melissita ”.

En esa misma conversación, Samahara lanzó críticas contra Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos, y manifestó su preocupación porque no habría ido a visitar a los menores.

“ Y encima la otra bas**** si estará yendo, por él fuera, estaría de viaje todos los días para no estar con sus hijos ”, concluyó.

Por su lado, ‘Cri Cri’ le recomendó a la hija de Melissa Klug que se callara.