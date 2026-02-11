Durante un live de TikTok en la madrugada del último martes, Samahara Lobatón sorprendió al contar que, en un viaje a Estados Unidos, pasó 15 días en la misma casa que su expareja Youna, cuando se encontraba en la etapa final de su embarazo de su segundo hijo con Bryan Torres. En la transmisión, ambos detallaron aspectos de su reencuentro.

El encuentro virtual se realizó con el propósito de recaudar fondos para el tratamiento contra el cáncer que enfrenta Youna. En ese marco, Samahara Lobatón aclaró que viajó para celebrar el cumpleaños de su hija mayor y brindar apoyo al padre de la menor en un momento complicado de salud. Ambos dejaron en claro que su relación hoy es únicamente de amistad.

“Él se encargó de su hija los 15 días que estuvimos ahí. Ellos se iban a la piscina y a los juegos, salían”, manifestó la influencer.

Frente a los rumores sobre una posible reconciliación, Youna lo descartó por completo. El barbero aclaró que las conversaciones en esa época se centraron en recuerdos y experiencias compartidas como amigos, enfatizando que no hubo ningún acercamiento romántico.

“ Hemos sido muy buenos amigos, y esos días que hemos estado compartiendo con Xianna nos quedamos conversando hasta tarde, recordando cosas que hacíamos cuando éramos amigos ”, sostuvo.

Durante la transmisión, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Youna leyó los mensajes de los seguidores. Destacó uno que decía que Samahara Lobatón “debió quedarse con él”.

“ Escucha, ahí dicen: ‘Samahara te hubieras quedado con él, él fue lo mejor de tu vida’. Ves. Ella lo sabe, gente, solo que no va a aceptar que se confundió ”, manifestó el barbero entre risas.