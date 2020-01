Samahara Lobatón se cuenta con su novio en las playas de Máncora, disfrutando de las vacaciones de verano. La hija de Melissa Klug se tomó unos minutos de su tiempo para aclarar ciertos rumores sobre un embarazo.

“Están que comentan mucho sobre la rayita de mi estómago, siempre lo he tenido, hace años que la tengo, desde que tengo uso de razón la tengo No estoy embarazada, no, no se preocupen, no es algo tampoco para ocultarlo”, dijo Samahara.

Luego continuó con: “Igual soy muy chibola todavía y tengo muchos planes y metas por cumplir, no se alarmen. Si tengo algo que contarles se las voy a contar. En este momento es un no rotundo”,

Samahara Lobatón sobre rumores de embarazo: “No estoy embarazada, y tampoco es algo para ocultar”

Recordemos que la hija de Klug tiene 18 años y, actualmente, vive con su pareja a raíz del escándalo protagonizado por ella y su madre.

