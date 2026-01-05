Samantha Batallanos se pronunció sobre las críticas realizadas por su expareja Álvaro Rod, quien la calificó de interesada. La modelo aseguró que dichos comentarios no le afectan a nivel personal.

En sus declaraciones, Batallanos señaló que no le resulta ofensivo el calificativo empleado por el cantante y afirmó que cada persona sabe quién es, cuáles son sus objetivos y qué motivaciones orientan su vida, por lo que restó importancia a las palabras de su expareja.

“No, no ha sido doloroso que te dijera interesada o mentirosa, porque es en eso fue que quedó interesada. No, no, no, no. Porque a ver, cuando a ti te dicen algo y realmente tú sientes que es verdad, pues uno sabe quién es en realidad en el fondo de su corazón, sabes cuáles son tus intereses, sabes cuáles son tus sueños, tus metas, tus ambiciones y al final creo que todos somos interesados ”, manifestó a Trome.

En esa misma línea, amplió su postura al señalar que el interés no debe interpretarse necesariamente como algo negativo.

“ Estamos interesados en lograr nuestros sueños. Estamos interesados en conocer personas que estén alineadas a las características que uno busca. Estamos interesados en hacer cosas en la vida, por nosotros, por nuestra familia, en trabajar, para ganar dinero ”, expresó.

Batallanos enfatizó que, por ese motivo, nunca asumió las críticas de forma negativa y que, por el contrario, siempre las ha recibido con buen humor.

“ Entonces, por eso, que la verdad que no lo tomo de una mala manera, siempre lo he tomado con mucha gracia, siempre me he reído de esas cosas porque no calan en mí, o sea, no, no, no, no siento ni me siento identificada con la connotación que ellos le ponen ”, añadió.

Finalmente, aludió a otros calificativos más severos que también se difundieron sobre ella y fue tajante al minimizar su relevancia.