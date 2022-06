Samuel Suárez, creador de Instarándula, se pronunció sobre el enfrentamiento entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina. El comunicador aseguró que no cree que el productor de +Espectáculos le haya dictado lo que debía decir la ‘chinita’ en su respuesta a las críticas que le hizo la ‘urraca’.

“No creo, lo que yo creo es que le han dado en una pauta, pistitas como para que no se olvide de algunos puntos”, dijo en un primer momento Samuel.

“Osea Jazmín Pinedo calabazona como para que su productor le esté dictando toda la pauta frase por frase, no creo, yo creo que se ha sentado con su productor antes y han hecho su lista de puntos por punto para no olvidarse y en vivo le han empezado a dictar”, agregó.

Luego explicó que cree que una de las comunicadoras sí habló con imágenes de televisión, mientras que la segunda no presentó pruebas. “Yo he visto ahí que alguien habló sin pruebas y alguien con imágenes”, señaló.

Recordemos que el último viernes, Jazmín Pinedo le recordó a Magaly que mantuvo un romance con Ney Guerrero, su exproductor; y también con César Lengua, exjefe de redacción del diario Ojo, donde la ‘Urraca’ inició sus prácticas preprofesionales.

“Fiel a su estilo, le recuerdo su vínculo con el director de aquella revista donde usted empezó trabajando. ¿Por qué no le mandamos un saludo al productor Ney Guerrero? Te mando un beso, Ney. No sienta vergüenza, siéntalo como mujer madura anunciando su divorcio en plena calentura para, luego, hacer como si no pasara nada dos semanas después”, expresó.

Por su lado, Magaly Medina mostró las imágenes de un ‘ampay’ de Jazmín Pinedo con el futbolista Reimond Manco. Ese mismo año, Jazmín Pinedo también fue captada con Joselito Carrera en tremendos chapes, cuando aún estaba casado.

