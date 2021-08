Hace unas semanas, Samuel Suárez fue internado de emergencia en el hospital María Auxiliadora. Esta lamentable noticia fue difundida en la cuenta de Instarandula, red social que maneja el periodista para dar a conocer noticias del mundo del espectáculos nacional e internacional.

“Buenos días instachismosos. Les escribe para comunicarles que Samu se encuentra hospitalizado en el hospital María Auxiliadora. Oren por él. Los quiero mucho y me pidió que lo publique para que sepan, ya luego volverá con los chismecitos recargados”, dice la publicación de hace unas semanas.

Samuel Suárez

“Tuve una infección interna”

A través de unas historias de Instagram, el periodista reveló que no tuvo COVID, sino una infección interna que pudo ser controlada gracias a la rápida intervención de los médicos.

“Gracias a Dios no he tenido COVID aún, si no una infección interna que pudo ser controlada y no desencadenó algo realmente mayor, igual aún me falta una intervención y después de eso a casita”, se lee en la historia.

Samu también envío un mensaje por el aniversario de Instarandula. El periodista lamentó no estar en su set de grabación para lanzar una “instabomba” o un Zoom con sus seguidores.

“Me hubiera gustado estar fuera para compartir esta fecha especial con ustedes de otra manera, soltando una instabomba o un zoom con mis instachismosas, pero la salud es lo primero”, expresó.