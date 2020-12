Sandra Plevisani es hiperactiva, no lo niega, además, sino lo fuera, dificilmente hubiera podido concretar todos los proyectos que como gran repostera y empresaria se propuso en la vida. Acaba de publicar su libro número 56, “Cocina en Familia” (Editorial Planeta) y nos habla con tal entusiasmo de su “nuevo hijo”, como si fuera el primero.

“La pandemia tuvo la culpa, porque me puse a ordenar cosas y encontré el machote del libro de las recetas que hace tiempo quería sacar pero que siempre mis editores me decían: ‘Ay que esperar´. Como tenía todo el tiempo del mundo me puse a preparar todas las recetas y fue allí que dije: ‘yo tengo que sacar este libro en la cuarentena’.

¿Por qué ‘Cocina en Familia’ es especial?

Porque las recetas no salen en ninguno de mis 55 libros anteriores y siempre las preparaba en mi casa para mis hijas y mis amigos. Nunca las ponía porque mis editores siempre me hacían sacarlas y yo las iba guardando en un libro de recetas inéditas.

Desechar recetas que consideras buenas no debe ser muy grato...

Es terrible, dejarlas de lado me parece fatal, horrible, pero en este libro no he desechado nada porque les dije a los de la editorial que había que ponerlas todas, porque sé que a la gente les va a gustar. Además son prácticas y fáciles, a los que agarren el libro y no sepan cocinar, les va a salir.

Vemos que aquí además de tu especialidad, la repostería, también entras a los platos salados..

En la cocina nunca me he metido mucho a la cocina salada porque como trabajo con mi marido, siempre hay una línea que no quiero pasar. Él siempre me dice: ‘Tú quédate con tus dulces, y yo con lo salado’, pero lo que pasa es que yo sí sé cocinar salado y lo hago muy bien, nadie se muere de hambre conmigo, pero tengo una afinidad por los postres. Pero en este libro muestro mi lado salado y dulce.

¿Eres la qué comparte todos los secretos de la repostería y la cocina?

Yo no quiero guardar los secretos, mucha gente lo hace y los pone en un cajón, yo no deseo eso. La verdad es que quiero transcender y que mis hijas se acuerden que yo siempre compartí todas mis recetas. Tú puedes saber preparar algo maravilloso, pero si no sabes la técnica, o conoces el truquito para que te salga bien estás perdido.

El compartir es una cuestión de generosidad...

Yo podré tener un montón de defectos, piensa todo lo que quieras, pero no soy ni sobrada, ni engreída, ni egoísta, soy la persona menos egoísta del planeta. Yo quiero que las cosas trasciendan, porque hay mucha gente que se guarda las recetas y dicen: ‘No se las voy a dar a nadie’. Y se van y se muere la receta.

Por eso es que tus libros tienen tanto éxito.

Yo siempre doy la receta que uso y me sale exacto, no te escondo nada. Por eso, yo le agradezco al publico que me sigan apoyando, mi única intención es seguirles contando todo para que los postres les salgan como a mí.

Y lo principal no hacer caso hacer caso a las redes sociales, donde a veces no te tratan bien..

Inventan muchas cosas, el psicólogo me dijo que uno tiene que aprender a vivir con eso, porque uno no puede ser monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Pero yo vivo mi vida de una manera tranquila. Mis días son trabajar intensamente, ser mamá, esposa, y abuela ahora.

Sandra Plevisani

Repostera. Acaba de lanzar su libro “Cocina en Familia” con Editorial Planeta. Lleva más de 30 años compartiendo sus recetas a través de su programa de televisión “Dulces Secretos” que se transmite por Movistar Plus.