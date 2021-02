Hacer cine en el Perú siempre ha sido un oficio para valientes, y hoy, en plena pandemia, con salas cerradas y una proyección nada favorable, es una empresa doblemente titánica. Sandro Ventura, director, guionista y productor, sabe muy bien de esta dura realidad, pero como buen apasionado del sétimo arte sigue dando batalla; no ha bajado la guardia.

“Justo cuando empezó la primera cuarentena estábamos a la mitad del rodaje de ‘Mundo Gordo’, decidimos terminarla apenas se dieran las condiciones y así lo hicimos. Nosotros, como Big Bang Films, nos hemos quedado por estrenar ‘No me llames Solterona 2’ y ahora ‘Mundo Gordo’”.

¿Cómo asumes el futuro con dos cintas listas y un panorama de la industria nada alentador?

Solo nos queda tener absoluta paciencia y esperar que las salas abran. Claro mucha gente nos dice: ‘vayan al streaming’, pero el Perú debe ser uno de los países con menor penetración de internet en toda Latinoamérica, entonces los costos que nos quieren pagar son ínfimos. Valgan verdades, nuestro país no tiene una cinematografía que les interese sobremanera. Nosotros hemos vendido a Netflix, pero de por sí es complicado, ellos tienen una preferencia por los países grandes, ese es su negocio y lo entiendo.

La pandemia fue un golpe brutal para la industria del cine local que iba en ascenso...

El 2020 pintaba muy bien, empezamos el año con tres estrenos nacionales que tuvieron mucho éxito. Pero llegó la pandemia y nosotros, que estrenábamos en abril ‘No me digas solterona 2’ con la mejor expectativa, tuvimos que frenar en seco. Yo trato de ser siempre optimista, sin embargo, cuando empezó lo de la crisis sanitaria, fui realista y tuve que admitir que si nunca hemos recibido apoyo del Gobierno, eso no iba a cambiar por una pandemia. Dicho y hecho, así fue.

¿Ustedes nunca han aplicado a estas subvenciones que brinda el Ministerio de Cultura al cine?

No, nosotros hacemos un cine que buscamos que se autofinancie, tratamos que genere una industria que no existe. “No me digas solterona 1”, además de taquillera en el Perú, trascendió en el extranjero, ha estado en 23 festivales y ha ganado 6 premios. No es que las pélículas que estrenemos estén reñidas con la cultura y no tengan un buen nivel. Nosotros hemos estudiado para hacer cine, no somos improvisados, son varios años de aprendizaje y eso, muchos no lo ven.

Resultado de la eterna polémica entre el cine de autor y cine comercial que nunca suma...

Yo celebro que haya distintos tipos de cine, pero a mí me da risa cuando me preguntan: ‘¿Sandro, por qué no has pensado en hacer una película más cultural?’. Y yo considero que las que hago tienen algo de cultura como ‘Papá x tres’, por ejemplo. Siempre apostamos por eso, pero si te refieres a algo mucho más obvio en cultura, hice el documental “Herencia” y fueron mil personas a verla. La gente pide que haga cultura pero cuando uno lo hace, no van.

Lo único real es que en estos tiempos, en el cine y cualquier actividad artística, finalmente cada quien debe bailar con su pañuelo...

Siempre recuerdo las palabras de mi buen amigo Roger del Águila cuando empezamos a trabajar en las primeras películas: ‘No pensemos en dinero ahora, pensemos en hacer lo que nos gusta y lo del dinero luego va a llegar solo. Esta es una pasión y tú te vas a dedicar a eso, la consecuencia final de un buen trabajo es que sea visto y si no es, pues no es’, me dijo. Con esta premisa, nos preocupamos de buscar de donde sea para lograr hacer nuestras películas y poco a poco fuimos creciendo. Los cineastas jóvenes cuando vienen, te dicen: ‘Yo tengo la película que va a ganar Cannes’. La verdad yo no creo que ni siquiera Martin Scorsese piense eso, hace una película porque le provoca y lo único que busca es contar una historia. Ese debe ser el objetivo de todo aquel que quiere hacer cine.

