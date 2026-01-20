En una reciente entrevista frente a las cámaras de ‘Día D’, Santiago Suárez se refirió a la única persona que lo apoyó tras la denuncia por agresión sexual presentada en su contra por una extranjera en octubre de 2024.

El actor sorprendió al revelar que su exnovia, Raysa Ortiz, fue la única persona que le brindó apoyo después de ser denunciado por agresión sexual. Según su relato, muchos de sus amigos se distanciaron de él, dándole la espalda por completo.

“Ellas fueron las que me levantaron de mi cama. Raysa me dice: ‘Vente para mi casa, yo me estoy yendo a México a grabar una serie en Telemundo. Vente para acá, con confianza, pero pon el alquiler tu departamento’ porque sino de dónde para pagar ”, manifestó.

Asimismo, Suárez explicó que llegó a sufrir depresión debido a la falta de apoyo y a no tener trabajo, por lo que todavía mantiene un profundo afecto por Raysa Ortiz y su familia.

“ Yo todo el día dormía y su mamá literalmente me levantaba de la cama. ¿Cómo me habrá visto un día que me mandó a la barbería? (Le dijo) ‘Ya, ándate, quítate la barba, córtate el cabello’. Y me puso a chambear. Llegó diciembre y me puso a trabajar con ella, hacer panetones, hacer chocotejas, hacer alfajores. Un momento que lo recuerdo con mucho cariño y es bonito porque igual te tiene en cuenta ”, añadió.

Mientras se realizaba la grabación de la nota para Día D, Santiago Suárez se cruzó con Israel Dreyfus. El excombatiente le comentó: “Sé que te está yendo bien, reflotando y sé que va a salir todo bien; siempre te voy a desear lo mejor”.

Por su parte, Álvaro Rod lo ha invitado a participar en el proyecto ‘Qué Tal Cumbión’, donde tendrá la oportunidad de mostrar otro de sus talentos: “Yo sé que esto para Santi es una buena etapa. Es un excelente actor, pero tiene sus cositas en el canto”.