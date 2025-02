Tras permanecer en silencio por cuatro meses, Santiago Suárez reapareció luego de ser denunciado por abuso sexual. El actor asegura sentirse “más tranquilo” en medio del proceso legal.

“Por el momento, estoy más tranquilo. De hecho, han sido meses fuertes para mí por lo que sucedió. Me siento mucho más tranquilo. Yo he sido criado por una familia donde la mayoría son mujeres, desde muy pequeño en mi carrera, he trabajo con mujeres. (¿Eres inocente?) Totalmente, y las pruebas están. Soy totalmente inocente, y con eso yo me quedó”, declaró para América Hoy.

El actor afirma que esperan los resultados de las declaraciones de los testigos y del pronunciamiento oficial de la Fiscalía.

“Estamos esperando los resultados de unas declaraciones que tenemos de unos testigos, esperando los resultados y que se pronuncie Fiscalía. El resultado va hablar por sí solo. (¿Tú no la agrediste?) No, imagínate. No hay forma. Eso está demostrado con todas las pruebas que desde el primer momento nosotros hemos sido proactivos con el caso”, agregó.

Santiago Suárez reaparece y responde tras ser denunciado por agresión sexual. (Foto: Captura de video)

Suárez revela que desde que se hizo pública dicha acusación en su contra, no ha recibido ingresos y muchas puertas en el ámbito laboral se le han cerrado.

“Ya son varios meses en los cuales no tengo ningún tipo de ingresos. Yo soy un chico muy profesional y trabajo desde los 11 años. Mi madre depende de mi, mi familia depende de mí. Ya vendí mi carro, ya no vivo en mi departamento, he tenido que rentarlo, para generar algún tipo de ingreso”, manifestó.

Debido a la denuncia, Suárez confiesa que atraviesa por un periodo de depresión y está llevando terapia psicológica por la carga emocional que sufre.

“(¿Has llevado terapia psicológica?) Claro, es un tema sumamente delicado, en el que está en riesgo tu libertad, y tu libertad no tiene precio. Es ahí donde empieza a jugar tu sistema nervioso. No duermes, entras en depresión, infinidad de cosas. (¿Has pasado por eso?) Sí”, indicó.

Como se recuerda, ‘Magaly TV: La Firme’ expuso una denuncia por violencia sexual contra el actor Santiago Suárez, interpuesta por una joven estadounidense.

Según el informe del espacio de Magaly Medina, la joven denunció al actor el 11 de octubre de 2024.

El presunto hecho de agresión contra la libertad sexual habría tenido lugar en el Parque Kennedy de Miraflores, a las 10:30 de la noche, de acuerdo se revela en el parte policial.

