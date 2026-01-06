A un año de la denuncia por presunta violación sexual interpuesta por una joven estadounidense, Santiago Suárez afirmó estar profundamente afectado, al señalar que la acusación ha paralizado su carrera artística y lo ha dejado sin oportunidades laborales.
“Todo se vino abajo, todo por lo que he luchado se ha visto manchado, las cosas buenas que hice se fueron por la borda. Me quiebro porque nunca me vi en un escenario similar, nunca imaginé tener que pasar por esto”, expresó para “Arriba Mi Gente”.
“El tema en primera instancia salió a nuestro favor porque mandaron a archivo definitivo, pero la contraparte apeló. Seguimos con el caso y espero que se pueda terminar pronto para poder recuperar mi profesión, que depende al 100% de mi imagen”, agregó.
Asimismo, sostuvo que la acusación carece de sustento y afirmó haber sido víctima de una calumnia: “Golpea que desconfíen de ti y que seas señalado o mal visto cuando toda mi vida he luchado por tener una imagen bien. Perder eso (buena imagen) por una calumnia, golpea mucho y duele bastante”.
“Es totalmente una calumnia y lo hemos demostrado con pruebas. Le pido a Dios que me dé esa fuerza. Mi mente y consciencia están tranquilas”, indicó.
El actor agregó que su situación económica se ha visto seriamente afectada desde que se hizo pública la denuncia en su contra: “Tuve que poner a alquilar mi departamento porque los bancos no esperan y vendí mi carro para contratar a un abogado, que es costoso”.