Saskia Bernaola lamentablemente no logró sobresalir en la última edición de El Gran Chef Famosos. A pesar de sus esfuerzos, su presentación de “Ñoquis en salsa de ají de gallina” no logró impresionar al jurado.

“Me divertí muchísimo, es uno de los programas tops del Perú, así que para mí fue un honor aprender de ellos”, expresó Saskia Bernaola.

Luego continuó con: “en cuanto a cocina yo estoy en pañales, es más, creo que estoy en calidad de feto… Yo estoy con el pico bajo, acepto todo lo que me digan y trato de asimilarlo dentro de la vorágine que es el programa que corre contra el tiempo… Siempre he tratado de escuchar todo lo que me dice el jurado para poder progresar”

Saskia Bernaola dijo que en esta temporada, hay mucho compañerismo y que eso le alegra, pese a ser una competencia dondesolo habrá un ganador.

“No desfallezcan, aunque sea una competencia, colaboren entre todos y sean equipo… Muchas veces uno gana sin necesidad de estar metiendo codazos al otro y eso es algo chévere de esta promo. Hasta ahora he visto full compañerismo, pero a veces la competencia saca los demonios que uno tiene adentro”, contó.

