Los íconos mundiales de la bachata Romeo Santos y Prince Royce han confirmado una segunda fecha de concierto en el Perú, programada para el 12 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional de Lima, producto de la demanda extraordinaria y el apoyo masivo de sus fans peruanos, que agotaron rápidamente la primera presentación y exigieron una nueva oportunidad para vivir este espectáculo único.

Esta expansión del show confirma el poder de convocatoria y el amor que los seguidores han demostrado por la dupla artística. La gira mundial “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, que une al “Rey de la Bachata” y al “Príncipe de la Bachata” en un mismo escenario, promete una experiencia musical sin precedentes en Latinoamérica, con producción audiovisual de primer nivel, repertorio extendido y una puesta en escena diseñada para emocionar desde la primera hasta la última canción.

El anuncio de la segunda fecha responde directamente a la increible respuesta del público peruano, que desde el momento en que se confirmó su llegada a Lima llenó las plataformas de mensajes, interacciones y solicitudes para asegurar más entradas. La organización del evento reconociendo este fenómeno de apoyo decidió abrir una fecha adicional que permita a más seguidores ser parte de una noche histórica para la bachata en el país.

La segunda fecha del 12 de septiembre será una oportunidad adicional para que miles de seguidores coreen clásicos como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Darte un Beso” y muchos otros temas que han definido la carrera de ambos artistas. Se espera que esta noche se convierta en un momento icónico dentro de los eventos musicales del año en Lima.

Las entradas para esta nueva presentación ya estan disponibles a través de Teleticket, con todos los métodos de pago aceptados y en múltiples zonas dentro del Estadio Nacional.