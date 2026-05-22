La diversión, las risas y las ocurrencias llegan a la pantalla de Latina con el gran estreno de “Me caigo de risa”, el exitoso formato internacional que promete conquistar al público peruano con juegos, improvisación y momentos totalmente inesperados que marca el regreso del conductor José Peláez.

Los primeros seis participantes anunciados de “Me Caigo de Risa” fueron los actores César Ritter y Rodrigo Sánchez Patiño, el conductor Renzo Schuller, la cantante Lita Pezo, la modelo y actriz Korina Rivadeneira y para cerrar el primer grupo, la artista y clown Luciana Arispe.

Ahora a estos personajes se les suma Manuel Gold, Emilram Cossio y Alicia Mercado, la modelo y presentadora Angie Arizaga, el deportista Eduardo Romay y el improvisador y actor Julio Diaz.

Este nuevo programa reunirá además a invitados especiales que deberán enfrentarse a retos llenos de humor, dinámicas alocadas y divertidas competencias donde nadie estará a salvo de las caídas, las bromas y las carcajadas.

“Me caigo de risa” combinará entretenimiento, espontaneidad y mucho talento en un espacio pensado para disfrutar en familia y desconectarse con el mejor humor. Con una moderna puesta en escena y un formato dinámico que ha triunfado en distintos países, Latina apuesta por una propuesta fresca e innovadora.