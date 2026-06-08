En el Teatro Nos de San Isidro se estrenó “Flores en las nubes”, la nueva comedia dramática protagonizada por Carlos Carlín y Gianella Neyra, una historia sobre el amor, el paso del tiempo y las segundas oportunidades.

La obra, escrita por Italo Cordano y dirigida por el propio dramaturgo junto a Bruno Ascenzo, presenta a Ulises y Lucía, una pareja que está a punto de cumplir treinta años de matrimonio. Lo que comienza como una celebración termina convirtiéndose en un viaje emocional por los momentos que marcaron su relación, las conversaciones pendientes y los sueños que quedaron en el camino.

Durante el estreno, Carlos Carlín reconoció complacido el respaldo del público que acompañó esta esperada puesta en escena. “Estoy profundamente agradecido con todas las personas que vinieron esta noche. Sentir la sala llena y recibir una respuesta tan generosa del público es algo que emociona muchísimo. Los actores trabajamos durante meses para llegar a este momento y ver que la historia conecta de esta manera es realmente gratificante”, expresó.

La obra, escrita por Italo Cordano y dirigida por el propio dramaturgo junto a Bruno Ascenzo, presenta a Ulises y Lucía, una pareja que está a punto de cumplir treinta años de matrimonio.

El actor también destacó el trabajo realizado junto a Gianella Neyra y todo el equipo creativo de la producción. “Ha sido un proceso muy especial. Gianella es una compañera extraordinaria y hemos puesto mucho corazón en esta historia. Gracias al público por acompañarnos desde el primer día y por permitirnos compartir con ellos una obra tan cercana y humana”, agregó el reconocido actor.

El estreno oficial de la obra convocó a diversas personalidades del medio artístico, quienes acompañaron al elenco y al equipo de producción en el inicio de una temporada que tendrá únicamente 20 funciones.

Con una propuesta que combina humor, sensibilidad y honestidad, “Flores en las nubes” invita a reflexionar sobre los vínculos, las decisiones que tomamos por amor y la importancia de expresar aquello que muchas veces dejamos pendiente. Con una mezcla de humor, emoción y mucha honestidad, la puesta en escena pone sobre el escenario una historia profundamente cercana, donde muchas parejas podrán verse reflejadas.