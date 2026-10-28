Amanda Miguel, la intérprete de éxitos como “Así no te amará jamas”, “El me mintió”, “Castillos”, entre otros hits románticos, dejó a sus seguidores con la miel en los labios tras anunciarse que su concierto del próximo 21 de noviembre en Lima fue postergado hasta nuevo aviso. La productora del show envió un comunicado a los medios informando de la decisión.

“A todo nuestro público, medios de comunicación y comunidad de fans. La empresa Urmar Show lamenta informar que, debido a motivos de fuerza mayor, el concierto de la artista Amanda Miguel originalmente programado para el 21 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, ha sido postergado”.

“Nuestra prioridad absoluta es garantizar la seguridad y la mejor experiencia posible para todos los asistentes, trabajadores y la artista. Por ello, el evento ha sido postergado para una nueva fecha, que se dará a conocer próximamente mediante un nuevo comunicado”.

“Para las personas que adquirieron sus entradas, la devolución de estas y el trámite será a través del portal de Teleticket. Agradecemos profundamente su apoyo y comprensión ante esta situación inesperada. Estamos trabajando arduamente para ofrecerles un espectáculo inolvidable con la artista Amanda Miguel”.