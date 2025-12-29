Sus recientes colaboraciones musicales con el venezolano Micro TDH y con el dúo colombiano “Aterciopelados”, reafirman la vigencia en el ambiente musical de Wendy Sulca, cantante y compositora peruana con 20 años de trayectoria; artista que tiene como bandera el trabajo sostenido, sin tanta bulla y parafernalia.

“Estoy en un momento de mi carrera muy bonito, he concretado algunos de mis sueños, pero aún me faltan muchos. Siento que he evolucionado, he crecido en todos los aspectos, eso me ha dado seguridad y definitivamente seguiré perseverando”, dice la cantautora que hace algunos días fue invitada del programa “Socios por el mundo”, uno de los de más audiencia del Canal 13 de la televisión chilena.

¿La fusión de nuestros ritmos con otros géneros es tu apuesta en la música, crees que ese es el camino para el talento joven peruano?

Creo que hay una línea de artistas que estamos siguiendo ese camino, el de la fusión, que es muy interesante, como también otras propuestas, considero que hay público para todos. Siento que la música peruana, nuestra cultura, nuestras raíces, son tan ricas que nos pueden dar un plus para diferenciarnos con artistas de otros lados. Lo tengo claro desde hace muchísimos años.

Muchos artistas jóvenes prefieren ritmos que están en tendencia y evitan apostar por nuestra música.

Hay una frase con la que me identifico y siempre repito como mantra: debes saber de dónde vienes para saber a dónde vas. Es muy importante conectar con tus raíces para poder conectar con el mundo, eso lo tengo muy claro en todos los aspectos, hasta psicológicamente, porque si sé quién soy, sé lo que valgo, Sé lo que tengo, nada ni nadie va a poder destrozarme, ni bulearme, ni tirarme hate, ni me va a afectar lo que me digan los demás.

Lo principal es autodefinirse, saber quién eres, eso es vital para cualquier persona.

Yo me siento orgullosa de donde vengo y de mis raíces. La danza de tijeras, el arpa, el violín, las huaylías, los carnavales, me conectan a mis padres, a mis abuelos. La música te conecta a tus emociones, y la andina me lleva a mi tierra, mi infancia y a mis afectos.

¿Las redes en algún momento han sido crueles contigo, cómo se portan ahora?

El hate, el bullying, los comentarios racistas, todo eso que sucedía antes, ya bajó, creo que casi en su totalidad, tú vas a mis redes sociales y no vas a encontrar comentarios negativos, o tal vez uno. Eso es algo maravilloso, porque es una demostración de que todo el esfuerzo y la perseverancia que hemos venido trabajando yo y mi equipo ha dado frutos.

Los artistas que pertenecen al mundo virtual de redes y opinólogos, muchas veces más toman en cuenta lo negativo y eso les afecta.

He visto muchos compañeros artistas e influencers que son nuevos y les toca vivir todo esto, no es fácil para nada estar leyendo ataques, pero cada vez que puedo trato de decirles que no hagan caso, que es gente que no tiene nada mejor que hacer, la gente que no es feliz no va a atacar a otra persona. Uno tiene que vivir su vida, hacer lo que le gusta y seguir adelante.

¿Imaginabas de niña que la música sería la carrera que te acompañaría hasta ahora?

Por un lado tenía un presentimiento, no sé cómo explicarlo, de niña sabía que pertenecía a este mundo, me sentía cómoda siendo una persona pública, pero por otro lado lo veía muy lejano. Ni siquiera sabía hasta dónde podía llegar, la verdad, mi sueño máximo era convertirme una de las mayores exponentes del canto aquí en Perú, porque no conocía más allá, Con el tiempo la vida me enseñó que que hay más allá, hay un mundo por conocer, y mucha gente me conoció por mi música, gracias a las redes y es algo maravilloso.

¿Qué es lo que siempre buscaste ser como artista?

No quería construirme como una artista kitsch, que solo la gente busque para reírse, sino como una artista seria que aspira a ser profesional, que busca ser reconocida por su música. Creo que vamos por ese camino y ya lo estoy logrando.