El reconocido actor escocés Sean Connery falleció a la edad de 90 años, según confirmó su familia.

Connery fue más conocido por su interpretación de James Bond, siendo el primero en llevar el papel a la gran pantalla y apareciendo en siete de los thrillers de espías.

Según informó la BBC, Sir Sean murió durante la noche mientras dormía, mientras estaba en las Bahamas. Se sabía que había estado mal por algún tiempo.

Su carrera como actor abarcó décadas y entre sus múltiples premios se incluyen un Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

Las otras películas de Sean Connery incluyen largometrajes como The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade y The Rock.