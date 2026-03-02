Sebastián Arrieta, médico, magíster en Obesidad y Trastornos del Comportamiento Alimenticio, considera que su experiencia en plataformas digitales y medios tradicionales, le brinda la confianza necesaria para enfrentar la conducción de “Doctores de Guardia, programa que se estrena el lunes 9 de marzo a las 9:30 a.m. por Panamericana Televisión.

“La verdad es que cuando me citaron para conversar en GV Producciones para lo del programa yo les dije que estaba más que listo. Desde hace seis años me dedico a la comunicación y a la divulgación de ciencia, no para los científicos, sino para el público en general. He estado en distintos formatos digitales y en todos los canales de televisión, la experiencia ya la tengo, no tengo ese miedo de si estaré listo o no”, dice Arrieta, que estará acompañado de la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro.

En estos tiempos de fake news se necesita a profesionales que difundan contenido científico en los medios digitales y tradicionales.

Sí, claro. De hecho las personas que están arriba de los 65 años son las más propensas a caer en este tipo de estafas y hacen caso a recomendaciones que creen que son ciertas, solo porque ven un video bonito en redes sociales en el que sale una persona que es digna de su confianza.

¿En base a tu experiencia, cuáles son los más frecuentes conceptos falsos que la gente toma como ciertos, respecto a los hábitos alimenticios?

Que mucha proteína es mala porque te va a fregar los riñones y que el arroz y la papa son el diablo; ambos conceptos erróneos. También se cree que el jugo de naranja es la cosa más saludable del mundo y no saben que cuando tú procesas la fruta la estás convirtiendo prácticamente en un postre; o que si sales a correr con cuatro capas puestas sudarás más para que la grasa se derrita. La gente consume mucha información que no está sustentada científicamente.

Tienes un millón de seguidores en Instagram. ¿Cómo has ido construyendo tu personalidad en redes?

Cuando empecé en redes decidí que no seguiría a ningún médico peruano ni del mundo, porque yo necesitaba encontrar una forma de comunicación que sea original, que sea la mía, que no sea copiable. Soy así cómo me ven, así es la personalidad que tengo. Me molesto, me indigno a veces por las personas, pero también me vacilo, me gusta jugar, me gusta divertirme. Entonces, esa forma de comunicación es la que me ha funcionado y me ha permitido crecer.

Definitivamente te desmarcas de aquellos estilos un poco acartonados…

Yo no puedo pararme frente a la cámara en el programa y ser el doctorcito con camisa y corbata porque no me va a salir. Es como cuando vas al cardiólogo y él huele a pucho y tiene la barriga más grande que tú y te está diciendo que tienes que cambiar tus hábitos, no es coherente, no funciona. No verán un personaje, lo que verán es lo que hay, además la gente percibe si es empático quien está hablando contigo.

Tampoco te veremos hablando en lenguaje especializado.

No soy una persona acartonada, menos me voy a presentar como científico que quiere dar explicaciones enrevesadas, para nada. No soy de usar palabras complejas para sonar más inteligente porque no he solucionado mis temas de confianza y de ego. Vamos a tener especialistas, pero para traducirlos, y que la señora que está sentada en casa tome sus decisiones.

“Doctores de Guardia” saldrá en un horario en el que la competencia apela a otro tipo de contenidos.

En el horario en el que salimos, la gente consume chisme, personas que no tienen valores, no tienen principios, que lo que importa más es la plata o ser conocidos por un escándalo. Nutres tu cerebro en piloto automático, en nivel inconsciente, porque la tele está prendida ahí mientras planchas, cocinas; estás nutriendo tu cerebro con basura.

Es lo mismo que le pasa a tu cuerpo cuando no tienes buenos hábitos alimenticios.

Así es, si a tu cuerpo le das todo ultra procesado, tu cuerpo enferma y se muere. ¿Qué crees que le pasa a tu cerebro si en piloto automático inconsciente está escuchando toda la porquería de otras personas?