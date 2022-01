Habló fuerte y claro. Sebastián Lizarzaburu expresó su indignación tras las acusaciones de su amigo Greg Michel, quien lo acusó de haberse quedado con el dinero que le fue donado para sus operaciones y gastos médicos tras el accidente que sufrió en Tarapoto el año pasado.

“Como todos saben hubo varias cuentas de banco para la donación, tres o cuatro. La única que yo puse para ayudarlo fue una en el BCP. Todas las demás era de personas que no conozco y que depositaban también a esa cuenta”, aseguró Lizarzaburu en un enlace telefónico con ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, señaló que a Greg Michel no le ha quedado claro algunos puntos sobre el tema de recaudación que hizo por él.

“Cómo sería posible pagar una cuenta de 15, 600 soles de Tarapoto más todo lo que gestioné para su traslado y todos los gastos que pagué aquí en medicamentos, (gastos) de atención, de comida, de dinero que le di a él en sus cuentas personales. Sería imposible, si es que me hubiese quedado con su plata” agregó.

En el mismo programa, Rodrigo Gonzales mostró fotografías que el mismo ‘Hombre roca’ le envió como pruebas de las transferencias bancarias que le hizo a su amigo.

“Según él hay personas que le dicen que han apoyado, y en base a no sé qué, me saca conclusiones de que falta dinero… A Greg le envié todos los estados de cuenta que me enviaban al banco”, sentenció.

“Para mí este tema es complicadísimo, Sebastián es como mi hermano. No cuadra con el tema que él ha dado”, se le escucha decir a Michel previamente en el material difundido por el programa.

