Sebastián Lizarzaburu compartió en Instagram una foto con su hija, a quien le dedicó emotivas palabras. Y aseguró que la pequeña será su “compañera para toda la vida”.

“Mi princesa seguirá siendo mi princesa a pesar de que ya no es una bebé. Es una niña con las cuatro letras bien puestas, una chiquivieja con la que podría tener una conversación de adultos. Me saca cada palabra nueva, sofisticada o incluso rebuscada que me sorprende lo rápido que aprende y la facilidad que tiene para eso”, dijo la pareja y padre de la hija mayor de Andrea San Martín.

El conocido como ‘hombre roca’ se desvivió en palabras para su hija: “Es y siempre será mi compañera y espero ‘mejor amiga’ para toda la vida, ¡Te Amo!”.

Andrea San Martín

Como se sabe, la pareja de Sebastián Lizarzaburu, Andrea San Martín, renunció a “La banda del Chino” y el conductor Aldo Miyashiro aprovechó las cámaras del programa “La banda del Chino” para leer el comunicado que le envió su compañera.

VIDEO RECOMENDADO:

Perro anota gol con la cola y equipo avanza de ronda

Perro desvía penal y equipo clasifica a la semifinal