Tras la polémica que han generado los audios presentados por Juan Víctor Sánchez donde se escucha a Andrea San Martín lanzando fuertes gritos contra su menor hija, Sebastián Lizarzaburu sorprendió con un reflexivo y motivador mensaje en las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el popular ‘Hombre roca’ compartió un mensaje donde reconoció que en un momento de su vida tocó fondo pese a ser una persona mediática.

“Vengo trabajando desde hace tiempo rodeándome de gente positiva y con ganas de éxito. Como todos, he tenido alti-bajos y han habido épocas en las que me ha salido todo bien y otras en las que no. He tenido negocios fructíferos y otros que me dejaron inclusive sin un sol en el bolsillo”, se lee al inicio de su publicación.

“Y aunque cueste creerlo… No por ser mediático debe irte siempre bien en todo lo que hagas. YO TAMBIÉN TOQUÉ FONDO EN SU MOMENTO (y no muchos lo saben). PERO…. ME LEVANTE! VOLVÍ A INTENTARLO! VOLVÍ A BUSCAR NUEVAS OPCIONES Y APRENDÍ QUE TODO SE BASA EN LA BUENA ENERGÍA QUE LE PONGAS A LA VIDA Y JAMÁS DARSE POR VENCIDO!”, agregó.

Finalmente, Sebastián Lizarzaburu señaló que él prefiere enfocarse en crecer, sin hablar mal de nadie ni hacerle daño a nadie, palabras que habrían sido en alusión a las denuncias públicas que ha hecho Juan Víctor sobre su actual pareja y madre de su hija.

“COMO SIEMPRE LO DIGO: LA ENERGÍA POSITIVA ATRAE ENERGÍA POSITIVA, sin perder el tiempo en la de vida de los demás, ni preocuparme del que dirán, sin hablar mal de nadie, sin hacer daño a nadie, sin opinar del resto y solamente enfocándome en crecer y seguir trabajando y mejorando como persona y como padre… las cosas empezaron a mejorar”, sentenció el exchico reality.

