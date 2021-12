Tras la denuncia pública que hizo Juan Víctor Sánchez contra Andrea San Martín por supuesta agresión física y psicológica hacia su menor hija, la madre de Juan Víctor, Alicia Díaz, sorprendió al publicar unos reveladores chats que mantuvo con la influencer y empresaria.

A través de sus historias de Instagram, la señora Alicia Díaz publicó la conversación que mantuvo vía WhatsApp con Andrea San Martín, luego de que ella fuera con policías a la casa de Juan Víctor para sacar a su bebé.

“Sebas jamás va olvidarlo y de hecho que instintivamente sabía que algo no estaba bien, tanto que llevó a Lara a su cuarto como protegiéndola. (...) JV adora a la bebé y ella lo quiere a él tanto como te quiere a ti. No los alejes”, le escribe la madre de Juan Víctor, además de recomendarle que mantenga buenas relaciones con sus familiares.

Madre de Juan Víctor revela polémicos chats con Andrea San Martín. (Fuente: Instagram @aliciadvm)

Asimismo, en otro de los chats se puede ver que le brindó un mensaje de apoyo cuando Andrea San Martín salió de una operación y se encontraba sola.

“Uno se siente solo y duele que no haya un hombro al lado en quien recostar la cabeza. Yo lo pasé cuando al mes de nacer Juan Víctor y Juan había salido de comisión por 15 días. Estaba sola retorciéndome, eran las 10 pm. A las 6:30 am ya no podía y me llevaron en ambulancia. Fue la noche más miserable. Quería tener a alguien, quería tener a Juan a mi lado para que me cuidara. Te mando un abrazo grande. Pronto estarás mejor y volverás a ser la misma Andrea que conocí. Busca mantener cerca a la gente que te quiere. No los alejes porque eso es como quiñar una relación, que al pequeño movimiento la rajadora crece”, le dijo Alicia Díaz sin obtener respuesta de la ‘ojiverde’.

Madre de Juan Víctor revela polémicos chats con Andrea San Martín. (Fuente: Instagram @aliciadvm)

Finalmente, la madre de Juan Víctor publicó un pedido que le hizo Andrea San Martín en marzo del 2021, luego de que ella mencionara en una transmisión en vivo que estaban distanciadas porque no estaba de acuerdo con algo que había hecho la expareja de su hijo.

“Alicia, te voy a pedir de la forma más educada posible que si vas a seguir haciendo transmisiones o demás, recuerdes que la cantidad de personas que te siguen son seguidores netamente míos y por supuesto no pasarán por desapercibido ningún comentario tuyo que, sinceramente no me interesa”, escribió en un principio Andrea San Martín.

“Sin embargo, es importante que recuerdes cuál es mi posición aquí en Perú, así como también que de mi trabajo y buena imagen viven mis hijas, incluyendo a tu nieta”, agregó la exchica reality.

