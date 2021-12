En medio de la polémica por los audios reveladores que mostró en el programa ‘Andrea’, Juan Víctor Sánchez reveló más detalles sobre su relación con Andrea San Martín.

Como se recuerda, la exchica reality fue denunciada por Sánchez debido a que, presuntamente, no le permitía ver a su hija de tres años.

“A los 20 días de salir sale embarazada, no fue planeado. Cuando nos enteramos que lo estaba, suena crudo pero iniciamos una relación porque estaba embarazada, porque yo no me desentiendo de mis responsabilidades. Al mes y medio se rompe esta relación”, precisó.

En otro momento, indicó que “se le excluyó” de todo el proceso de embarazo de San Martín, ello pese a que, aparentemente, estaban juntos. “Me alejé porque ella tenía malos tratos, me trataba como si yo fuera una zapatilla”, indicó.

“Hay cosas que yo no sé si decir, porque soy un caballero (…) yo nunca di pie a que ella crea que puede pasar algo entre nosotros”, manifestó mucho después en el mismo programa.